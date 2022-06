Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a avertizat marti impotriva degradarii situatiei drepturilor omului in Turcia, solicitand eforturi reale de la Ankara fara de care nicio perspectiva de reluare a negocierilor de aderare la UE nu ar fi posibila, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Turcia, pe de alta parte, susține…

- Ambasada Ucrainei la Ankara acuza Rusia ca fura si vinde cerealele ucrainene, nominalizand Turcia printre țarile care cumpara aceste cereale. Ambasadorul Vasil Bodnar cere Turciei „sa rezolve aceasta problema”.

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au convenit ca Ankara va incerca sa ajute la curațarea minelor din porturile ucrainene, a declarat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, la o conferința de presa, dupa o vizita in Arabia Saudita, scrie TASS.…

- Ankara nu intenționeaza sa participe la "show-ul" din Ucraina. Despre acest lucru a anunțat președintele turc Recep Tayyip Erdogan in urma unei ședințe a Cabinetului de Miniștri. "Nu intenționam sa participam la acest spectacol, relațiile cu Rusia continua exact la toate nivelurile", a spus el. In același…

- Atacurile ruse de miercuri din Donețk au provocat pagube și a facut victime in randul civililor ucraineni, inclusiv copii, potrivit autoritaților ucraineni. La Mariupol, operațiunea de evacuare a lupatatorilor din uzina Azovstal continua. Rusia susține ca 959 de militari ucraineni, inclusiv 80 de raniți,…

- Rusia si-a expus nemultumirea in fata oficialilor turci pentru ca armata ucraineana foloseste dronele Bayraktar TB2, fabricate in Turcia. Ankara a transmis Moscovei ca Baykar Technologies, compania turca producatoare de drone, este o companie privata, iar achizitia de catre Ucraina a dispozitivelor…

- Ministrii de Externe ai Rusiei si Ucrainei, Serghei Lavrov, si Dmytro Kuleba, au ajuns in cursul nopții in Turcia, unde joi vor avea o intrevedere organizata de Administratia de la Ankara in efortul de oprire a confruntarilor militare ruso-ucrainene.