Eurodeputatii au decis joi sa accelereze aprobarea adeverintei electronice verzi, care ar urma sa permita circulatia sigura si libera pe durata pandemiei, pentru a facilita adoptarea sa pana in vara, informeaza un comunicat al Parlamentului European. Cu 468 de voturi pentru, 203 impotriva si 16 abtineri, eurodeputatii au decis asupra initierii procedurii de urgenta, prevazuta la articolul 163 din Regulamentul de procedura, care permite o adoptare mai rapida a propunerilor Comisiei Europene, cu respectarea deplina a prerogativelor sale democratice. In timpul dezbaterii in plen de miercuri, marea…