- Membrii Parlamentului European, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg, au votat marti in favoarea unui sprijin pentru Ucraina in valoare de 50 de miliarde de euro, pe perioada 2024-2027, pentru ”reconstruirea si modernizarea” tarii, in cadrul unei suplimentari a bugetului multianual al Uniunii Europene,…

- Aceasta propunere a fost adoptata cu 512 voturi ”pentru”, 45 de voturi ”contra” si 63 de abtineri. Votul deschide calea catre negocierile cu Consiliul UE, ce reprezinta statele membre, pentru a defini continutul final al acestui mecanism de sprijin numit ”Instrumentul pentru Ucraina”. Dispozitivul de…

- Impreuna cu colegii din PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, am solicitat suplimentarea bugetului multianual al Uniunii cu 75,8 miliarde euro. Luați-o mai puțin ca pe o pretenție și mai mult ca pe o responsabilitate sau necesitate. Treceutul recent și prezentul ne-au aratat ca planurile…

- Autoritațile din Suedia au anunțat ca vor acorda Ucrainei un nou ajutor care consta in muniție și echipamente, potrivit Sky News.Suedia a anunțat cel de-al 14-lea pachet de sprijin pentru Ucraina . Este vorba despre un ajutor in valoare de 2,2 miliarde de coroane (163,7 milioane de lire sterline),…

- Parlamentarii Uniunii Europene au aprobat un buget pe patru ani care va oferi pana la 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a face fața crizei provocate de razboiul din Rusia, a anunțat marți, 3 octombrie, Parlamentul European (PE) in cadrul unui comunicat. Revizuirea bugetului a fost introdusa…

- Membrii Parlamentului European se intrunesc, de luni pana la joi, in cadrul unei sesiuni plenare la Strasbourg, prima din cele doua programate in aceasta luna. Printre subiecte, eurodeputații au pe agenda votarea unei rezoluții privind inceperea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, in Constanța, in discursul susținut de Ziua Marinei, ca Romania va susține Ucraina „cat va fi necesar” și ca va oferi Kievului atat sprijin politic cat și sprijin „practic multidimensional”.„Romania, ca membra a NATO, se bucura in prezent de cele mai…

- Statele Unite sprijina intens Ucraina in razboiul cu Rusia! Fie ca vorbim de consultanța militara, fie de cea politica, Wasingtonul pastreaza o oarecare reticiența in a da toate detaliile imediat.Statele Unite sprijina instruirea piloților ucraineni pe aeronave americane F-16 in stil occidental.…