Parlamentare2020/Barna: Nu am reuşit să identific o posibilitate legală pentru a putea vota Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat miercuri ca nu a gasit o posibilitate legala pentru a putea vota la alegerile parlamentare, avand in vedere ca este izolat in Bucuresti ca urmare a infectarii cu noul coronavirus si ar putea solicita urna mobila doar daca s-ar afla la Sibiu, acolo unde are si domiciliul. "Vestea e foarte proasta - si tocmai de asta va cer sa votati si pentru mine. Nu am posibilitate legala, nu am reusit sa identific o posibilitate legala pentru a putea vota. Din pacate, nu exista cadru legislativ in momentul acesta pentru ca cei afectati de COVID care nu sunt in judetul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

