Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Bucuresti Vlad Voiculescu a criticat joi modul in care este gestionat sistemul de sanatate, el spunand ca responsabili sunt și liberalii și pesediștii. Citește și: Cine sunt candidații la funcția de premier. Posibile evoluții dupa alegerile parlamentare "Degeaba…

- Copresedintele USR PLUS Bucuresti Vlad Voiculescu a criticat joi modul in care este gestionat sistemul de sanatate, reprosand lipsa unor medicamente esentiale, intarzieri mari in realizarea spitalelor regionale si faptul ca, in ultimii patru ani, la conducerea spitalelor s-ar fi facut doar numiri…

- Președintele Klaus Iohannis nu crede ca PNL va pierde alegerile parlamentare, ci le va caștiga și impreuna cu alte partide democratice va face o majoritate in Parlament pentru pastrarea social-democraților in afara deciziei politice. ”Sincer, nu cred ca PNL va pierde alegerile. Eu cred ca va castiga…

- Dan Șlincu, fostul prefect al județului Botoșani, candidat PSD pentru alegerile Parlamentare a declarat astazi ca actualul Guvern liberal ține școlile inchise, total invers fața de restul Europei, ceea ce afecteaza grav educația fiecarui elev.

- Consiliul Politic National al PSD (fostul CEx) a decis, marți, sa invalideze lista candidaților PSD Vrancea la alegerile parlamenare, au declarat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Citește și: Cum l-a zdrobit Florin Iordache, la vot, pe candidatul PNL + USR la șefia Consiliului LegislativOrganizatia…

- Anunțul privind validarea listelor de candidați pentru parlamentare a fost facut luni de președintele PNL, Ludovic Orban. Marți se vor depune listele de semnaturi de susținere, iar pana pe 21 octombrie cele de candidați in toate circumscripțiile.

- Ministerul de Interne anunta ca in urmatoarea sedinta de Guvern vor fi aprobate doua noi acte normative necesare pentru derularea alegerlor din 27 septmbrie si da asigurari ca ”atat alegerile locale, cat si cele parlamentare se vor organiza in conditii de deplina legalitate, siguranta sanitara si corectitudine…

- Ministerul de Interne, Marcel Vela, anunta ca in urmatoarea sedinta de Guvern vor fi aprobate doua noi acte normative necesare pentru derularea alegerlor din 27 septmbrie si da asigurari ca ”atat alegerile locale, cat si cele parlamentare se vor organiza in conditii de deplina legalitate, siguranta…