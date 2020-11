Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmul din Sibiu, care a murit in noaptea de miercuri, in urma infectarii cu noul coronavirus, nu credea, de fapt, in boala ucigașa. Acesta era un militant impotriva maștilor de protecție și lua in ras restricțiile impuse de stat.

- Secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei, Saeb Erakat, infectat cu noul coronavirus, a fost spitalizat, duminica, in Israel, dupa ce starea sa de sanatate s-a degradat, relateaza AFP, potrivit news.ro.“Erakat a fost transferat la spitalul Hadassah din Ierusalim. Domnul…

- Edouard Fritch, președintele Polineziei Franceze, a fost confirmat cu COVID-19, la trei zile dupa o intalnire cu Emmanuel Macron la Paris.Edouard Fritch a fost confirmat cu COVID-19 la intoarcerea sa in Tahiti, relateaza Mediafax citand agenția ANSA.

- Intr-o postare pe pagina de facebook, Nicușor Dan a anunțat ca a fost testat negativ și nu este obligat sa intra in izolare. Totuși, noul primar al Capitalei a precizat ca pentru a-i proteja pe cei din jurul sau, va prefera sa ramana o perioada izolat, pana va putea repeta din nou testul. "Rezultatul…

- "Aceasta poza e facuta astazi si poate va surprinde. Da, desi am fost extrem de atent cu protectia si cu normele de igiena, am contactat Covid. Din fericire am o forma usoara si voi trece peste asta cu bine. Vreau sa le multumesc celor de la Spitalul Monza si acestei echipe de la Spitalul Mobil Chitila…

- Opt calugari au fost testati pozitiv pentru Covid-19 intr-una din cele circa 20 de manastiri ale comunitatii ortodoxe de pe Muntele Athos, enclava cvasi-izolata din nordul Greciei, a anuntat luni o sursa ecleziastica citata de AFP.

- Dragos Bucur are Covid. Atat starea lui de sanatate, cat și a membrilor familiei sale este buna. Toate persoanele care au intrat in contact direct cu el au fost contactate și sunt in procedura de testare, iar filmarile au fost oprite temporar pana la aflarea urmatoarelor vești. Dupa ce Dragoș…

- PS Ignatie, Episcopul Husilor, a fost depistat pozitiv si este internat la Spital din Barlad. Episcopul a participat in aceasta saptamana la mai multe ceremonii religioase in Parohia Barzesti. Luni, PS Ignatie a sfintit izvoarele de apa de la marginea localitatii si casa de praznuire. Pentru ca a imceput…