Biroul Electoral Central a adoptat, in sedinta de duminica, o decizie prin care se interzice utilizarea in cabina de vot a aparatelor de fotografiere, inregistrarea sau preluarea de imagini. "Sunt interzise comercializarea si/sau consumul de alcool in zona de protectie a sectiei de votare", mai prevede Decizia nr. 95/29.11.2020 privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) si art. 84 alin. (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente. Potrivit Deciziei BEC, presedintele…