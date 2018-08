Parlamentar PNL, laude pentru Giuliani. Fotografia momentului

Stiri pe aceeasi tema

- Chairman of the National Liberal Party (PNL) Ludovic Orban said on Monday evening that President Trump's attorney Rudolph Giuliani holds no official position in the US public institutions and therefore the letter he sent the Romanian authorities expresses just "a personal point of view". "I…

- Apropiati ai presedintelui american Donald Trump, fostul presedinte al Camerei Reprezentantilor, Newt Gingrich, si fostul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, au apreciat sambata, in apropiere de Paris, ca perspectiva unei schimbari a regimului de la Teheran se apropie, relateaza AFP. …

- Simona Halep și-a schimbat fotografia de profil la contul de Facebook. Sportiva noastra, 26 ani și locul 1 WTA, se mandrește cu trofeul cucerit la Paris, cel mai important al carierei. Ultima mișcare a Simonei nu are legatura directa cu tenisului, ci cu imaginea pe care o prezinta publicului prin intermediul…

- Simona Halep a trait din plin victoria de la Roland Garros, prima pentru ea la un turneu de Grand Slam. A fost a 3-a finala pentru ea pe zgura de la Paris. La final, pozele au curs pe rețelele de socializare cu momentele emoționante in care Simona a primit trofeul mult așteptat. Totuși, Simona a ales…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, "a cersit" reprogramarea intrevederii cu presedintele SUA, Donald Trump, dupa ce acesta o anulase, afirma Rudy Giuliani, avocatul liderului de la Casa Alba, sugerand aplicarea aceleiasi tactici in conflictul israelo-palestinian, informeaza Mediafax.Aflat…

- Intr-un discurs ținut la Paris, Soros a afirmat ca Uniunea Europeana se afla intr-o "criza existențiala", menționand trei probleme presante: migrația, austeritatea și dezintegrarea teritoriala. El a exemplificat dezintegrarea teritoriala prin Brexit - ieșirea Marii Britanii din UE - pe care a numit-o…