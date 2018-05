Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, va efectua in perioada 29-31 mai o vizita oficiala la Berna, in cadrul unui eveniment al Consiliului National al Confederatiei Elvetiene. In data de 29 mai, Liviu Dragnea are ultimul termen la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in…

- Liviu Dragnea urmeaza sa aiba o deplasare oficiala, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, la Berna in Elveția in perioada 29-31 mai, in contextul in care pe 29 mai Inalta Curte de Casație și Justiție este așteptata sa pronunțe sentința in dosarul angajarile fictive la DGASPC Teleorman, unde…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, așteapta, pe data de 29 mai, sentința judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul angajarilor fictive din Teleorman.Citește și: Dezvaluiri BOMBA - Mircea Negulescu cutremura DNA: Denunț impotriva Laurei Codruța Kovesi / SURSE La…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie judeca marti, 15 mai, ultimul termen al procesului în care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în legatura cu angajarea a 2 membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala…

- Probleme tot mai mari pentru liderul PSD, Liviu Dragnea. Procurorii DNA cer o pedeapsa de 10 ani de inchisoare cu executare pentru Liviu Dragnea in dosarul care se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dosar in care politicianul este acuzat de abuz in serviciu pentru ca a angajat doua membre…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate marti ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman.La…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, in fata magistratilor ICCJ, ca a citit codurile penale, dar ca doreste sa i se se explice de ce este trimis in judecata pe baza unor „barfe la sprit”, mentionand ca intelege ca a ramas tinta DNA. „Asa cum v-am spus am citit dosarul, rechizitoriul,…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect. "Toate acuzațiile sunt ridicole. Despe ce vorbim? Ce caz e acesta? Cu Dragnea care avea niște oameni la partid care, de fapt, erau angajați nu știu unde și asta se intampla in 2006 și sa vedeți ca pana in anul 2000 nu știu cat...…