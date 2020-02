Ultimii cinci ministri propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.



Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, miercuri, in ultima zi de audieri, sunt asteptati in fata deputatilor si senatorilor Adrian Oros - ministrul propus al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (ora 9,00), Victor Costache - ministrul propus al Sanatatii (10,00), Marcel Bolos - ministrul propus al Fondurilor Europene (12,00), Violeta Alexandru - ministrul propus al Muncii (13,00) si Lucian Bode - ministrul…