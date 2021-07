Stiri pe aceeasi tema

- Paris Hilton este insarcinata și așteapta primul ei copil și logodnicul ei, Carter Reum. Hilton spunea la un podcast ca a apelat la tratamentul de fertilizare in vitro, anunța Mediafax. Informația despre sarcina moștenitoarei imperiului Hilton a aparut in Page Six. Perechea Paris Hilton…

- La 36 de ani, actrita Scarlett Johansson se pregateste pentru al doilea copil, cu Colin Jost, cu care s-a casatorit in octombrie 2020. Scarlett are deja un copil, Rose Dorothy Dauriac, cu fostul sot, Romain Dauriac, arata Mediafax. Actrita Scarlett Johansson asteapta primul ei copil cu Colin…

- Scarlett Johansson este insarcinata. Ea va avea primul sau copil cu actualul sot, Colin Jost. Actrita de 36 de ani mai are o fetita, Rose Dorothy Dauriac, din fosta casnicie cu jurnalistul francez Romain Dauriac.

- Nicole Cherry, care e insarcinata cu primul copil, a facut primele declarații despre nunta cu Florin Popa. Ea și iubitul ei nu se grabesc sa iși oficializeze relația, chiar daca vor deveni in curand parinți.Cantareața a anunțat ca, cel mai probabil, evenimentul va avea loc la anul.„Nu ne-am casatorit.…

- Trei persoane, printre care și un copil au ajuns la spital dupa ce doua automobile s-au tamponat pe șoseaua Hincești din capitala. Informația a fost confirmata de catre ofițera de presa, Natalia Stati.

- Angela Rusu a nascut pe 24 mai al treilea copil. La 46 de ani, cantareața de muzica populara a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Iata primele declarații și imagini cu micuța. Angela Rusu a anunțat in dimineața zilei de 24 mai ca merge la maternitate , ca va naște al treilea copil. Tot atunci…

- Madalina Velcu a oferit pentru Antena Stars primele, dar și singurele declarații, dupa ce a a flat ca Tzanca Uraganu așteapta un al doilea copil cu amanta lui, Lambada. Soția oficiala a manelistului a marturisit ca nu va accepta niciodata situația.