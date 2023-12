Părinții cu ordin de protecție pot călătorii cu minorii în străinătate, fără acordul agresorilor Parinții cu ordin de protecție pot calatorii cu minorii in strainatate, fara acordul agresorilor. Momentan, aceasta lege se afla doar la stadiul de proiect. Daca legea va intra in vigoare, parintele care are ordin de protecție nu va mai fi obligat sa obțina declarație notariala din partea parintelui agresor pentru a calatori in strainatate insoțit de copilul minor. Prin intermediul acestei propuneri se dorește eliminarea dependenței victimei de agresor, inclusiv in privința semnarii declarațiilor notariale pentru calatoria in afara granițelor. ”Femeile nu trebuie sa mai fie in situația de a depinde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

