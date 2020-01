Stiri pe aceeasi tema

- O propunere legislativa inregistrata pentru dezbatere la Senat vine in sprijinul parintilor care au copii bolnavi. Initiatorii sunt cei de la UDMR. Astfel, parintii vor putea solicita pana la cinci zile libere pentru a putea merge cu copiii la medic. Este vorba de o initiativa legislativa care va modifica…

- Asociatia Blondie a fost infiintata in 2019 de Adelina Toncean, cu scopul de a-i salva pe copiii nascuti cu boli grave si cu risc de a fi parasiti in maternitati. Initiativa a venit dupa ce chiar Adelina a adoptat doi copii cu malformatii cardiace, abandonati in spital, carora a dorit sa le schimbe…

- FOTO – Arhiva Deputații au aprobat, in Comisia pentru munca, proiectul prin care parinții vor avea dreptul la zile libere de la serviciu, atunci cand școlile sunt inchise. Inițiativa a primit raport favorabil. Proiectul prevede acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege ce prevede acordarea unor zile libere pentru unul dintre parinți, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Proiectul vizeaza copiii cu varsta de pana in 12 ani sau incadrați in categoria persoanelor cu dizabilitați.Plenul…

- MASURI… Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a dat raport favorabil proiectului de lege privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Proiectul initiat de opt parlamentari ai PSD si ALDE prevede acordarea…

- Parintii vor putea avea zile libere pentru supravegherea copiilor, daca unitatile de invatamant vor fi inchise temporar din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, potrivit unui proiect de lege Proiectul de lege privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor,…

- Romanii au demonstrat inca o data ca un gest simplu ii poate ajuta enorm pe cei aflati in situatii dificile. La doi ani de la una din cele mai emotionante campanii de strangere de fonduri din Romania, MagicHOME Fundeni si-a deschis usile.

- Alocatiile de stat pentru copii vor fi majorate anual, de la 1 ianuarie 2020, cu 100% din rata medie anuala a inflatiei .Decizia a fost luata marti, 15 octombrie, in plenul Camerei Deputatilor, for decizional in acest caz. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. ”Am reușit! Inca o…