- Opt copii infectați cu coronavirus sunt internați in acest moment la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitala. Dintre aceștia, cinci sunt la ATI, cu forme severe de boala, avand varste cuprinse intre 3 zile si 17 ani, a declarat medicul de boli infecțioase Diana Antaluta penru News.ro. „Acum sunt…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 39 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 20 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 561 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 26 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 16 pacienți…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, Alexandru Calancea, a anuntat, joi, ca se impune inchiderea unor sectoare non-COVID si transformarea acestora in sectoare COVID, deoarece numarul pacientilor cu aceasta patologie este in crestere si face apel ca populatia sa se vaccineze, in…

- Copiii internati la sectia de hemato-oncologie a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Turcanu” din Timisoara au din nou nevoie de ajutorul tau! Asociatia „Academia Mamicilor din Timișoara” (AMT) continua proiectul „Implica-te si schimba destine – doneaza sange”.

- Baiețelul a cazut printre crengile unui copac, aflat in gradina blocului, și a suferit un traumatism cranian minor, fiind suspect de hemoragie interna. Potrivit ISU București, copilul este conștient și a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.„Astazi, prin…

- Organizația Salvați Copiii Romania a accelerat programul de dotare a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, cel mai mare spital de pediatrie din țara. Astfel, Clinica de Ortopedie Pediatrica și Secția de ORL ale unitații medicale vor primi aparatura medicala complexa, in valoare…

- Numarul cazurilor care ajung la Urgente la Spitalul pentru copii „Grigore Alexandrescu” din Capitala este mai mare decat inaintea pandemiei, atrage atentia purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, medicul Raluca Alexandru.