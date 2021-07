Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 30 iunie, orele 12.20, polițiștii baimareni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Splaiul Republicii din municipiu. La fața locului, polițiștii au identificat un autoturism care prezenta avarii in urma intrarii in coliziune cu un cap de pod și conducatorul acestuia, un barbat…

- Luni, 28 iunie, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier produs din directia Recea catre Lapusel. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 71 de ani din Recea, din motive necunoscute, a parasit partea carosabila prin partea…

- Duminica, 16 mai, ora 10.03, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie a fost mușcata de catre un caine neinsoțit, care, inițial ii atacase cainele sau. La fața locului a fost identificata apelanta, o femeie de 63 de ani, care a relatat faptul ca imediat dupa ce a fost…

- Șefa secției de Cardiologie de la Spitalul Județean din Sibiu a murit rapusa de COVID-19. Medicul cardiolog Gabriela Eminovici posta pe pagina sa de Facebook in 23 aprilie ca este internata pe secția de Boli Infecțioase și vorbea despre profesionalismul și dedicarea medicilor de acolo.

- In cursul nopții precedente, la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” au fost realizate doua transplanturi de rinichi in urma prelevarii organelor de la un donator aflat in moartecerebrala. Au fost efectuate transplanturile cu numarul 16 și 17 din acest an. Unul dintre primitori este un pacient in varsta…

- Pana astazi, 22 aprilie, in județul Satu Mare s-au inregistrat 12.657 de imbolnaviri, 11.931 vindecari și 321 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat trei decese, respectiv un pacient de 54 ani la Spitalul Municipal Carei, un pacient de 82 de ani la Spitalul Județean de…

- „Nu stiu sa spun ce s-a intamplat de m-am trezit. Pot sa va spun ca mi-am visat – cat eram in coma – si propria moarte! Mi-am visat inmormantarea! Ii spuneam mamei mele sa nu planga pentru ca sunt in viata, sunt o luptatoare si va fi bine. Au fost momente greu de povestit! (…) Cand m-au detubat,…

- Pana astazi, 18 aprilie, in județul Satu Mare s-au inregistrat 12.544 de imbolnaviri, 11.734 vindecari și 309 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat cinci decese, respectiv trei paciente de 65 ani, 44 ani si 58 ani si un pacient de 73 ani la Spitalul Judetean de Urgența…