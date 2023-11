Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Constantin Necula este unul dintre preoții ortodocși romani care au calatorit de nenumarate ori in Israel pentru a descoperi tainele istoriei creștine și pentru a se apropia de locurile sfinte. Cu toate acestea, speranța sa de a se intoarce in Țara Sfanta in viitorul apropiat a fost afectata…

- Asociația Studenților Farmaciști din Targu Mureș anunța organizarea, in perioada 7-10 decembrie 2023, a celei de-a IV-a ediții a Conferinței Anuale a Studenților Farmaciști din Targu Mureș intitulata PharmacoFor. La eveniment sunt invitați sa participe studenții Facultații de Farmacie din cadrul UMFST…

- Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Romane la Conferința Științifica Internaționala Teologia Ortodoxa pe cale in „realitatea imateriala” a modernitații tarzii, organizata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, cu ocazia aniversarii a o suta de ani de la inființarea revistei științifice „Theologhia”,…

- Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia organizeaza, in perioada 11-25 octombrie 2023, casting in vederea formarii distribuției pentru piese de teatru din opera lui Ion Luca Caragiale. Castingul este destinat tinerilor din Alba cu varsta cuprinsa intre 16 si 28 de ani, pasionați de arta dramatica.…

- Evenimentul a avut loc in perioada 19 ndash; 21 septembrie 2023, la Hotelul MyContinental din municipiul Sibiu, Calea Dumbravii nr. 2 4. In cadrul evenimentului, a luat cuvantul si Mariana Gaju, primarul comunei Cumpana, care a facut precizari legate de experienta sa cu guvernul din Norvegia, prin accesarea…

- Saptamana Europeana a Mobilitatii ia startul, sambata, in 3.000 de orase din 50 de tari. 3.000 de orase, din care 20 din Romania, marcheaza de sambata, Saptamana Europeana a Mobilitatii. Ediția din 2023 cu tema „Save energy” / „Eficienta energetica”, pune accent pe mobilitatea durabila si eficienta…

- La Biblioteca regionala din Comrat a avut loc o conferința dedicata aniversarii a 85 de ani de la moartea protoiereului Mihail Ciachir. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cercetari Științifice (CCS) ”M. Marunevici” din Gagauzia, in colaborare cu Protopopiatul de Comrat. Dupa cum au subliniat…