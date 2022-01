Părintele Nicolae Grebenea, pentru neam și cruce In cadrul panteonului rezistentei romanești anticomuniste, figura parintelui Nicolae Grebenea este una de mare lumina. Caci a fost in timpul indelungatei sale detentii ca un adevarat far calauzitor: era modelul, era sprijinul, era psihologul, era duhovnicul celor tineri. Prestigiul sau era al celui cu ani multi de temnita, al celui care nu fusese infrant de tortionari, care nu tradase si ramasese consecvent in lupta sa pentru neam si cruce. Versurile lui Radu Gyr, pe care l-a cunoscut in inchisoare, au fost pentru el – si pentru atatia altii – un adevarat „Crez”: „Puneti-mi lanturi si catuse,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

