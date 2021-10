«Pentru ca ce-i va folosi omului daca va castiga lumea intreaga, iar sufletul il va pierde? Sau ce va da omul in schimb pentru sufletul sau?» (Mt. 16, 26). «Sufletul care este nemuritor locuieste intr-un templu pieritor ; iar crestinii, care peregrineaza pentru un timp in mijlocul a ceea ce se destrama, asteapta nestricaciunea in […] The post Parintele Calistrat – Sufletul (Video) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .