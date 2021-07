Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Giurgiu a admis cererea de eliberare condiționata a lui Liviu Dragnea, pentru ca fostul lider PSD nu numai ca s-a comportat exemplar pe durata pedepsei, ci și pentru fapul ca timpul petrecut de acesta in inchisoare a fost suficiet pentru reeducarea sa. In motivarea Tribunalului Giurgiu, care…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj a intervenit, joi, pentru stingerea unui incendiu la Pișteștii din Deal, pe DN67, unde o rulota a fost cuprinsa de flacari și a ars in totalitate. Rulota a luat foc in mers, iar cauza izbucnirii incendiului pare a fi un scurt circuit. In mașina care tracta…

- Pe femeie trebuie sa o descopere barbatul ei cand ‘o va cunoaște pe ea’. Nu poți sa cunoști cincizeci de barbați și ultimul naiv te ia, iți face și ție un copil și gata, ești familista.. Tu ești familista, dar amprenta pacatelor din trecut, se va resfrange in timp și in viața ta. Și atunci, […] The…

- Avea bunicul meu o vorba moșnegeasca de om credincios: “Nu poți sa te destrabalezi fara a platești in viața asta!” sau, “Daca curvești, nu te ajuta Dumnezeu! Nu ai voie sa-ți bați joc de sufletul cuiva”. Orice pofta are curiozitate și imaginație. S-a ințeles total greșit ca Biserica are ceva impotriva…

- Incendiul in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia care a dat alarma de grad zero in Constanța a fost stins in aproximativ 3 ore. Din pacate, deflagrația s-a soldat cu un deces și 5 raniți, muncitori care se aflau cel mai aproape de locul exploziei. Dupa stingerea incendiului s-a știut cu exactitate…

- Intr-o discuție cu un grup de tineri mi s-a spus așa: “Parinte, trebuie sa ne adaptam noilor modernitați ale lumii și sa ne invațam cu viața corporatista. Nu merge numai cu munca bruta la sapa, ogor, oi și vaci. A trecut timpul acela al țaranului de jos, azi avem fermieri și totul mecanizat.” Am spus…

- “Precum este cel ce alearga dupa vant si vrea sa prinda umbra sa, asa este omul care crede in vise.” Ca pe multi visele i-au inselat si au cazut cei care au nadajduit in vise.”(Ecclesiasticul 34) Cand vorbim despre visele nopții Filocalia se sprijina pe doua elemente. Ințeleptul Solomon spune ca:…