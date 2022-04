Parcul Industrial Pașcani: terenul are aproape 60 ha Consiliul Județean (CJ) va prelua de la Primaria Pașcani un teren de aproape 60 hectare cu scopul de a amenaja un nou parc industrial. Terenul se afla in partea sud-vestica a teritoriului administrativ al Pașcaniului, fiind acum in extravilanul municipiului (suburbia Sodomeni). Suprafața de 579.500 mp are deschidere spre drumul DJ 208L Pașcani – Bratești – Miroslovești, iar amplasamentul se afla la limita administrativa dintre Pașcani și Stolniceni – Prajescu, și in apropiere de cea cu Miroslovești. Dupa preluarea terenului, care va fi decisa in ședința ordinara a CJ din 27 aprilie, administrația… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 22 – 26 aprilie 2022, aproximativ 150 de jandarmi se vor afla in misiune, alaturi de celelalte forțe,pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, atat in mediul urban, cat și rural. Jandarmii se vor afla in dispozitiv in cadrul unor echipaje de intervenție sau patrule de ordine publica,…

- O fetita de 3 ani și-a pierdut viața intr-un incendiu care a cuprins locuința unei familii din localitatea Focșasca, comuna Tacuta. In urma incendiului au rezultat 4 victime, intre care trei copii. Fetița in varsta de trei ani a suferit arsuri de gradele II și III pe aproximativ 70% din suprafața corporala.…

- Contractul incheiat de conducerea CJ Iasi cu firma castigatoare a licitatiei a fost semnat in prezenta primarilor din cele 10 comune din zona metropolitana care urmeaza sa fie strabatute de soseaua ocolitoare. Serviciile de proiectare presupun, intre altele, realizarea, intr-un interval de cinci luni,…

- Pana la 1 iulie anul curent, proiectantul desemnat trebuie sa definitiveze studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru “centura usoara” a municipiului Iasi. Astazi a fost semnat contractul intre reprezentantii Consiliului Judetean si firma de proiectare. Centura Usoara va avea o lungime de 73…

- Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, sustine ca a crescut numarul bolnavilor cu Covid internati in spital, el precizand ca revenirea la normalitate trebuia sa se faca gradual. Medicul Florin Rosu a facut un apel la responsabilitate din partea romanilor si considera…

- Ultima garnitura de tren cu carbune din cantitatea achiziționata de municipalitate pentru asigurarea funcționarii sistemului centralizat de furnizare a apei calde și energiei termice a ajuns la Iași și a fost depozitata la CET II Holboca. In urma procedurilor de achiziție publica, Primaria Municipiului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara intre localitatile Letcani si Podu Iloaiei. Un BMW, cu numere de Bacau, s-a rasturnat pe camp, de mai multe ori. In urma evenimentului rutier trei persoane au fost ranite, dar nu sunt incarcerate. La fata locului intervine un echipaj de la Serviciul de…

- Este vorba despre Radu A., șoferul camionului care a lovit o autoutilitara și o ambulanța pe un drum din Iași. Acesta avea 30 de ani și lucra la o firma din județ. Tanarul se intorsese recent din Marea Britanie și urma sa se casatoreasca peste cateva luni. Potrivit martorilor, acesta mergea pe sensul Iași-Targu…