Parchetul General a clasat dosarul prin care AUR minimaliza Holocaustul Dupa patru luni de cercetari, Parchetul General a inchis dosarul in care s-au efectuat cercetari in rem in legatura cu afirmatia AUR prin care se minimaliza Holocaustul, pe motiv ca „fapta nu exista”. „Cu referire la solicitarea adresata institutiei noastre, va comunicam ca, in dosarul care face obiectul cererii dumneavoastra, prin Ordonanta din 18 aprilie 2022, a fost dispusa solutia clasarii in considerarea faptelor, respectiv in rem, sub aspectul infractiunii prev. de art.6 alin.1 din OUG nr. 31/2002, constatandu-se incidenta cazului care impiedica punerea in miscare sau exercitarea actiunii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Parchetul General al Romaniei a clasat dosarul penal care viza Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), pentru negarea Holocaustului, a precizat PICCJ, intr-un raspuns la solicitarea TVR. Parchetul General a considerat ca fapta nu exista.

