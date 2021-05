Parcarea de tip Park&Ride Străuleşti, gratuită pentru călătorii care au abonament la Metrorex Parcarea de tip Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulesti devine gratuita incepand de marti, 1 iunie, pentru calatorii care au un abonament Metrorex valabil, inclusiv de 1 zi, si doresc sa parcheze autoturismul in interiorul acesteia. “Facilitatea vine in sprijinul conducatorilor auto care doresc sa calatoreasca prin București cu metroul, oferindu-le un spatiu modern și […] The post Parcarea de tip Park&Ride Straulesti, gratuita pentru calatorii care au abonament la Metrorex appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Parcarea de tip park and ride de la Straulesti devine gratuita pentru calatorii care au un abonament Metrorex. Cei care nu vor sa intre cu masinile in blocajele din Bucuresti isi pot lasa acolo masinile intre orele 6.00 - 23.00.

