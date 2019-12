Parc pe zgura de la CET ARAD. „Un fel de parc”, adica o zona acoperita cu gazon si flori, imprejmuita de arbori, ar urma sa prinda viata in afara orasului, in vecinatatea CET Arad. Asta dupa ce consilierii locali municipali au aprobat un proiect de hotarare privind preluarea prin dare in plata a unui teren de 689.612 de metri patrati apartinand Centralei Electrice de Termoficare, din zona centurii nord. Potrivit unui raport de evaluare inregistrat la CET Arad, valoarea de piața a terenului si a constructiei de pe teren (statia de pompare) este de 500.000 de euro (480.000 terenul, 20.000 construcția), iar valoarea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

