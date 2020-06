Parastas pentru eroi. Slujbe in toate bisericile din Patriarhia Romana

Stiri pe aceeasi tema

- La toate bisericile din Patriarhia Romana, in timpul Sfintei Liturghii si la slujba Parastasului pentru eroi, din data de Joi, 4 iunie 2020, vor fi pomeniti eroii, soldatii, luptatorii, diplomatii romani si toti cei care au contribuit la realizarea Romaniei Mari la nivel national, intre anii 1916-1918,…

- Biroul de Presa al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților a anunțat detaliile legate de inmormantarea IPS Parinte Pimen. „Slujba inmormantarii Parintelui Arhiepiscop Pimen al Sucevei și Radauților va avea loc vineri, 22 mai, la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava, incepand cu ora 12.00, fiind precedata…

- Avand in vedere ca din 15 mai a incetat starea de urgența și, odata cu ea, a incetat aplicabilitatea ordonanțelor militare care au limitat viața religioasa publica a credincioșilor, in urma consultarii cu Guvernul Romaniei, Patriarhia Romana a transmis o serie de indrumari catre unitațile de cult ale…

- Marcel Vela este un om credincios, acest lucru l-a dovedit si din fotoliul de la Ministerul de Interne. El chiar a cerut ca biroul care a fost al lui Nicolae Ceausescu si unde iși desfașaora și el activitatea sa fie sfințit de un preot, precizand ca simte in acel spatiu „foarte multa energie negativa”,…

- N. Dumitrescu Avand in vedere situația cu care se confrunta romanii, reprezentantii lacașurilor de cult au dorit sa-i sprijine, atat pe cei care sunt in prima linie, in spitale, cat și pe cei aflați in suferința. Astfel, in toata tara, parohii, manastiri, episcopii si arhiepiscopii s-au mobilizat, fiecare…