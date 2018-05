Paradoxal. 15 obiceiuri sănătoase FOARTE PERICULOASE pentru sănătatea ta Orice obicei sanatos se poate intoarce in anumite condintii impotriva ta. Asadar, iata obiceiurile sanatoase care pot fi periculoase pentru tine. Periatul dintilor dupa fiecare masa

Potrivit Mayo Clinic daca ai mancat ceva acid ar trebui sa eviti spalatul pe dinti urmatoarele 30 de minute. Fructele precum portocalele, grapefruit si lamaile care contin acid citric pot ataca smaltul dintilor. Tocmai de aceea, nu este bine sa te speli pe dinti imediat ce le-ai consumat. Insa este important sa te speli pe dinti de doua ori pe zi, mai ales inainte de a merge la culcare. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

