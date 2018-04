Stiri pe aceeasi tema

- Activitațile organizate cu ocazia sarbatoririi a 168 de ani de istorie a Jandarmeriei Romane s-au incheiat la Brașov cu Ceremonialul de retragere cu torțe. Startul s-a dat din Piața Unirii, coborandu-se spre Piața Sfatului, iar defilarea a avut loc pe strada Mureșenilor, Bulevardul Eroilor…

- Duminica, 1 aprilie, creștinii ortodocsi sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile). Cu acest prilej va avea loc din nou la Brasov un pelerinaj pe mai multe strazi din centrul vechi al orasului. Pelerinajul de Florii va incepe in jurul orei 16.15 cu Vecernia din Sambata lui Lazar, care va…

- Brasovul vrea sa marcheze Centenarul Marii Uniri prin cel mai mare lant de oameni care citesc, intentionand chiar sa intre astfel in Cartea Recordurilor, iar sportivii Clubul Corona Brașov se vor alatura initiativei „Omul si cartea”. Presedintele clubului Corona Brasov, Liviu Dragomir, a declarat ca…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța instituirea unor restricții de circulație sambata, 24 martie 2018, cu ocazia marșului ”Promovarea dreptului la viața”. Marșul va avea loc incepand cu ora 16.00, pe urmatorul traseu: Piata Unirii – B-dul Eroilor, pietonal – Piata Avram Iancu – Calea Dorobantilor…

- Marșul va avea loc începând cu ora 16.00, pe urmatorul traseu: Piata Unirii – B-dul Eroilor, pietonal - Piata Avram Iancu – Calea Dorobantilor – str. Pitesti – Bd-ul 21 Decembrie 1989 – Piata Unirii latura de est, cu restrictionarea partiala si…

- Municipiul Brasov se alatura, si in acest an, celor peste 7.000 de orase din intreaga lume care vor participa la Earth Hour – cel mai mare eveniment international care atrage atentia asupra schimbarilor climatice, prin oprirea luminilor timp de o ora. Primarul George Scripcaru a luat decizia ca in acest…

- Autoritațile locale de la Petrila preconizeaza investiții in valoare de 16 milioane de lei, in acest an. Se vor realiza proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere și școlare. Se vor asfalta strazi, dar se vor construi și gradinițe moderne. Dezvoltarea unor proiecte de investiții eligibile…

- O ancheta vizand investitiile facute din fonduri europene pentru Magistrala 5 de metrou din Bucuresti a fost demarata de Oficiul European Antifrauda (OLAF), conform RFI, citat de News.ro . ”OLAF a deschis o investigatie privind acuzatii de nereguli privind proiectul finantat de UE pentru linia 5 de…