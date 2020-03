Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza coronavirusului care s-a raspandit rapid și in țara noastra, mai multe vedete de la noi și-au anulat evenimentele. Printre ele se numara și Oana Lis care sa-și sarbatoreasca ziua de naștere in mare fast.

- Virusul ucigaș din China continua sa produca isterie, avand in vedere faptul ca numarul de cazuri confirmate este in creștere și in țara noastra. Astfel ca, vedetele autohtone au luat masuri de precauție. Printre ele se numara și Jojo, care a ieșit sa faca provizii alaturi de familia sa.

- Coronavirusul lovește și in activitatea sportiva. Vicepreședintele UEFA, Michele Uva, spune ca monitorizeaza fiecare tara in care va avea loc EURO 2020 și ca forul european ia in calcul blocarea competiției, in cazul in care epidemia de coronavirus ia...

- Spalați-va mainile frecvent cu apa și sapun sau curațați-le cu un dezinfenctant de maini pe baza de acool. Acoperiți-va gura și nasul cand tușiți sau stranutați. Sunt doar cateva dintre recomandarile facute de medici pentru protecția impotriva noului tip de virus.

- Coronavirusul pune autoritațile din Romania pe jar! Presedintele tarii a anuntat ca situatia va fi dezbatuta miercuri in CSAT! La Ministerul de Interne a avut loc și o intalnire, la care participa toti cei responsabili sa ia masuri. Trebuie romanii sa iși faca provizii?

- Autoritațile italiene au anunțat, sambata, ca o a doua persoana infectata cu coronavirus a murit. Este al doilea deces inregistrat de Italia in mai puțin de 24 de ore și, de asemenea, este al doilea cetațean european care este rapus de virusul aparut in China. Persoana decedata sambata este o femeie…

- Micul oras Codogno, din nordul Italiei, unde sase persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, printre care si un barbat in varsta de 38 de ani aflat la terapie intensiva, a decis vineri inchiderea tuturor locurilor publice, informeaza France Presse. Primarul acestei localitati ce numara circa…