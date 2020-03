Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - FCSB 2-1. Au marcat: Sin '37, V. Lazar '62 / Tanase '45+9 (p). In urma acestui rezultat, FCSB ramane pe locul 3, cu 43 de puncte, dupa CFR Cluj - 49 de puncte, CSU Craiova - 49 de puncte. FC Botosani este pe locul 4, cu 42 de puncte, Astra Giurgiu si Gaz Metan Medias sunt pe locurile 5-6,…

- Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, susține ca in cazul in care Dinamo va caștiga derby-ul cu echipa pe care o patroneaza, atunci el nu mai are ce cauta in fotbal și se retrage.Citește și: ZVON delicat in PSD - Mircea Draghici este doar varful iceberg-ului in noul PSD? ”Acum, pe bune, daca…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, susține ca nici nu concepe un alt rezultat in afara unei victorii in derby-ul cu Dinamo. Becali a facut și o promisiune: ”Daca luam un punct și din meciul urmator, mergem sa ne spanzuram”.Citește și: Raed Arafat trage cu TUNUL in Guvernul PNL: a identificat…

- Denis Alibec (29 de ani, atacant), fotbalistul Astrei Giurgiu, l-a contrazis pe Dani Coman, președintele giurgiuvenilor, la finalul meciului in care echipa sa a piedut cu Dinamo, scor 0-2. „Nu am fost lasat sa plec și am cazut de acord in cele din urma cu domnul Niculae sa raman pana la vara”, a declarat…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca sansele echipei sale de a se califica in play-off-ul Ligii I de fotbal sunt minime si mai mult teoretice, precizand totodata ca gruparea bucuresteana traverseaza o perioada dificila si din punct de vedere financiar,…

- Comisia sporturilor profesioniste, o instanta independenta din Grecia, a solicitat luni retrogradarea cluburilor de fotbal PAOK Salonic, actualul lider din prima liga greaca, si Xanthi, pe motiv ca ar avea acelasi actionar, informeaza AFP. Mingea este acum in terenul Ligii profesioniste elene, care…

- Echipa de fotbal FC Viitorul Constanta a ajuns la un acord cu FC Voluntari pentru imprumutul portarului Valentin Cojocaru la gruparea ilfoveana pana la finalul acestui sezon, cu optiune de transfer definitiv din vara acestui an, a anuntat clubul din Ovidiu pe site-ul sau oficial. Cojocaru…