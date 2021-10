Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va merge in vizita in Cipru si Grecia, inclusiv in insula Lesbos pentru a se intalni cu migranti, in perioada 2-6 decembrie, a declarat marti o sursa de la Vatican, relateaza Reuters. Suveranul pontif va ramane in Cipru in perioada 2-4 decembrie, prima sa vizita in insula mediteraneana,…

- Un baiețel a ajuns in centrul atenției in timpul audienței saptamanale susținute de Suveranul Pontif, miercuri, la Vatican. Copilul a urcat pe scena și s-a apropiat de Papa Francisc, atras de boneta purtata de acesta, dupa care a luat loc langa el, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Baiatul, despre…

- Grecia va majora subventiile pentru facturile de electricitate si gaze si va creste sumele acordate gospodariilor ca reactie la cresterea dramatica a preturilor energiei, relateaza Reuters. In total, sustinerea va ajunge la 500 milioane de euro, comparativ cu subventiile de aproximativ 150…

- Papa Francisc a lansat duminica un proces consultativ la nivel mondial, cu durata de doi ani, care ar putea schimba modul in care Biserica Romano-Catolica ia decizii si care si-ar putea lasa amprenta mult dupa incheierea pontificatului sau, relateaza Reuters. Sustinatorii vad in aceasta initiativa,…

- Un puternic seism, cu magnitudinea 5,8, a fost inregistrat luni pe insula Creta din sudul Greciei, a anuntat Institutul Geodinamic de la Atena, fenomenul determinandu-i pe locuitori sa iasa afara din case si cladiri, informeaza Reuters. Nu au fost raportate victime, insa doua persoane au ramas blocate…

- Papa Francisc, care a fost operat la colon la inceputul lunii iulie, a povestit cu ironie cum unii cardinali s-au reunit imediat in perspectiva unui conclav pentru a-i alege succesorul, relateaza marti AFP si Reuters, preluate de Agerpres. „Sunt inca in viata. Desi unele persoane m-au vrut mort”, a…

- Preturile record la gaze naturale, inregistrate in ultima perioada in Europa, ar putea urgenta acordarea aprobarilor necesare pentru demararea livrarilor de gaze intre Rusia si Germania prin gazoductul Nord Stream 2, sustin analistii intervievati marti de Reuters. Saptamana trecuta, grupul…

- Un avion folosit pentru stingerea incendiilor s-a prabusit duminica in timpul unei aterizari de urgenta in insula Zakynthos, transmite Reuters. Avionul urma sa stinga un incendiu de mica amploare de pe insula, potrivit unui oficial al politiei. Motivul prabusirii nu este cunoscut inca,…