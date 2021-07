Papa Francisc va ramane in spital pentru cel puțin inca o saptamana. Vaticanul a anunțat ca suveranul pontif este conștient, respira fara asistența și are o stare generala buna. Suveranul pontif a suferit, duminicam o intervenție chirurgicala prin care i-a fost indepartata o parte a colonului. Papa Francisc are varsta de 84 de ani. Conform The Guardian, Papa de la Roma va ramane inca șapte zile sub monitorizarea medicilor. Intervenția chirurgicala de duminica seara a durat 3 ore și a fost facuta de o echipa chirurgicala de 10 persoane la spitalul Gemelli din Roma, a spus purtatorul de cuvant al…