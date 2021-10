Papa Francisc lansează un proces consultativ asupra viitorului Bisericii Catolice Papa Francisc a lansat duminica un proces consultativ la nivel mondial, cu durata de doi ani, care ar putea schimba modul în care Biserica Romano-Catolica ia decizii si care si-ar putea lasa amprenta mult dupa încheierea pontificatului sau.



Sustinatorii vad în aceasta initiativa, numita &"Biserica sinodala: comuniune, participare si misiune&", o oportunitate de a schimba dinamica puterii în cadrul Bisericii si de a oferi o voce mai puternica catolicilor laici, inclusiv femeilor si persoanelor aflate la marginea societatii, relateaza Agerpres.



Conservatorii…

Sursa articol: hotnews.ro

