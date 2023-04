Stiri pe aceeasi tema

Papa Francisc se afla intr-o vizita de 3 zile in Ungaria. Astazi, la scurt timp dupa ce a ajuns, pe cer a avut loc un fenomen bizar. In jurul soarelui a aparut o aura, in culorile curcubeului.

Papa Francisc a ajuns in Ungaria. Papa Francisc a sosit vineri dimineata in Ungaria pentru o vizita de trei zile pe parcursul careia are prevazute, intre altele, convorbiri cu premierul Viktor Orban si care are loc in umbra razboiului din Ucraina, precum si a dezbaterilor cu privire la migratie, informeaza…

Papa Francisc va ajunge vineri dimineata la Budapesta intr-o vizita apostolica, a doua in aceasta tara unde a mai participat acum doi ani, la Congresul Euharistic International, informeaza Rador.Suvranul Pontif va avea vineri o intrevedere cu premierul ungar, Viktor Orban, dar are programate si discutii…

Ungaria va continua sa permita tranzitul cerealelor din Ucraina, asigurandu-se insa ca plecarea acestor livrari se face "intr-o maniera controlata", a declarat miercuri seara ministrul ungar al Agriculturii, Istvan Nagy, la finalul discutiilor care au avut loc la Bruxelles, noteaza Agerpres.

Presedinta Sloveniei, Natasa Pirc Musar, si omoloaga sa ungara Katalin Novak au condamnat miercuri, 19 aprilie, la Budapesta, agresiunea rusa din Ucraina si s-au pronuntat in favoarea gasirii rapide a unei solutii de pace, deși președinta Ungariei a adoptat, pe alocuri, un ton critic la adresa Kievului,…

Comandamentul politiei ungare (ORFK) a anuntat sambata ca 5709 refugiati ucraineni au trecut vineri frontiera Ungariei cu Ucraina, iar alti 4186 au intrat in tara din Romania, transmite MTI, potrivit Agerpres.Politia a emis permise de sedere temporara, valabile timp de 30 de zile, pentru 52 de refugiati;…

Ungaria nu se va lasa atrasa in razboiul din Ucraina si continua sa indemne la incetarea focului si la negocieri de pace, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Budapesta, citat de agentia de presa MTI, informeaza Agerpres.

Seful diplomatiei chineze, aflat in vizita oficiala la Budapesta, si-a exprimat luni apropierea de pozitia Ungariei in dosarul ucrainean, dupa ce a acuzat Washingtonul ca "toarna gaz pe foc" prin afirmatia ca Beijingul vrea sa livreze arme Rusiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.