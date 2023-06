Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, a fost externat vineri din spitalul Gemelli din Roma, unde a fost supus unei operații abdominale. Noua zile a stat internat Suveranul Pontif pentru a se recupera dupa intervenția chirurgicala.

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, internat la Roma din 7 iunie dupa o interventie chirurgicala abdominala, va parasi spitalul vineri dimineata, a anuntat joi Vaticanul, relateaza AFP.La recomandarea echipei medicale si dupa o evolutie clinica constanta, papa argentinian va parasi spitalul Gemelli…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, este operat la abdomen miercuri dupa-amiaza la spitalul Gemelli din Roma. Papa Francisc a fost internat miercuri la spitalul Gemelli din Roma pentru a doua operație la abdomen in doi ani, potrivit Vaticanului. Acesta a precizat ca echipa medicala a suveranului…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, va fi operat la abdomen miercuri dupa-amiaza la spitalul Gemelli din Roma, a anunțat Vaticanul intr-un comunicat, potrivit Reuters. Sfantul Scaun a spus ca echipa medicala a Papei a decis in ultimele zile ca este necesara o intervenție chirurgicala. Se așteapta…

- Francisc a coborat din mașina pentru a-i saluta pe credincioșii care s-au strans in numar mare in fața spitalului Gemelli din Roma, inainte sa plece spre Vatican. El a fost diagnosticat cu bronșita, insa a raspuns bine la tratamentul cu antibiotice, au transmis medicii.In timp ce se afla la spital,…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, a parasit sambata spitalul din Roma unde fusese internat miercuri din cauza unor probleme respiratorii. „Sunt inca in viata”, a glumit suveranul pontif in fata numerosilor credinciosi si jurnalisti adunati in fata spitalului Gemelli din Roma. Francisc a coborat…

- Papa Francisc a primit acordul medicilor pentru a fi externat astazi din spitalul din Roma, unde a fost tratat pentru bronșita, a anunțat Vaticanul, adaugand ca Suveranul Pontif a mancat pizza intr-o seara cu personalul medical și a botezat un copil in se

- Papa Francisc urmeaza sa paraseasca sambata spitalul Gemelli din Roma, dupa ce va afla rezultatele celor mai recente analize medicale ale sale, a anuntat Vaticanul, informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.