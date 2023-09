Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a participat sambata (2 septembrie) la o ceremonie de primire in aer liber in Mongolia, in timpul unei vizite in aceasta națiune cu o comunitate catolica minuscula, care, cu 1.450 de membri, este una dintre cele mai mici din lume. Ceremonia, care a avut loc in fața Palatului Guvernului…

- Papa Francisc s-a declarat “bucuros” sa calatoreasca in Mongolia, o tara cu populatie majoritar budista, pentru a se intalni cu “un popor nobil si intelept” si pentru a vizita “o Biserica mica in numar, dar dinamica in credinta”, informeaza AFP, potrivit Agerpres. «Este vorba despre o vizita atat de…

- Canada ramane exclusa din destinatiile turistice aprobate de Beijing din cauza unor acuzatii de "ingerinta" politica, a indicat miercuri ambasada Chinei la Ottawa pe fondul unor tensiuni intre cele doua tari, relateaza AFP, citat de Agerpres.China a ridicat o interdictie in vigoare de la criza sanitara…

- Papa Francisc i-a solicitat o intrevedere Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril. Intilnirea ar putea avea lor pe unul din aeroporturile din Moscova, in timp ce avionul Suveranului Pontif va face o escala in drum spre Mongolia sau la intoarcere. Patriarhul Kiril inca nu i-a raspuns Papei Initiativa…

- Pentru liderii europeni, reuniți acum la Bruxelles, modul in care sa gestioneze rivalitatea pe termen lung cu puterea economica a Chinei este o problema pe care ar prefera sa o puna in așteptare. Guvernele UE incearca inca sa afle cat de departe trebuie sa mearga pentru a rupe legaturile de afaceri…

- Papa Francisc i-a ordonat arhiepiscopului Georg Gaenswein, secretar privat si apropiat al regretatului papa Benedict al XVI-lea, sa se intoarca in Germania natala pana la sfarsitul lunii iunie, fara a-i acorda nicio alta misiune, a anuntat joi Vaticanul, relateaza Reuters. Un comunicat al Vaticanului…

- ”Au discutat despre posibilitatea de a primi Tesla in Mongolia, pentru fabrica sa de baterii pentru vehicule electrice, valorificand disponibilitatea larga a tarii a elementelor de cupru si pamanturi rare, care sunt componente esentiale ale bateriilor masinilor electrice”, potrivit unui comunicat emis…