Stiri pe aceeasi tema

- Georg Ratzinger, fratele papei emerit Benedict al XVI-lea, a murit, miercuri, la varsta de 96 de ani in orasul Regensburg, din landul german Bavaria, a transmis Vatican News.Batranul prelat a fost internat in urma cu mai mult timp in Regensburg unde locuia și unde a primit ultima vizita a fratelui sau,…

- Fratele mai mare al papei emerit Benedict a murit miercuri, 1 iulie 2020, la Regensburg, in Germania. Avea 96 de ani. Se afla in orașul bavarez in care a trait cea mai mare parte a vieții. Prin moartea sa, Joseph Ratzinger, numele de botez al papei emerit care pe 18 iunie a ținut sa infrunte […] Source

- Milioane de oameni au urmarit sambata seara si duminica dimineata, in mediul online, apusul si rasaritul Soarelui peste monumentul megalitic de la Stonehenge, marcand astfel solstitiul de vara, conform organizatiei English Heritage, care se ocupa de conservarea monumentului vechi de aproximativ 4.500…

- Fostul papa Benedict al XVI-lea a revenit in tara sa natala, Germania, pentru a-si vizita fratele mai mare, care este bolnav, a declarat joi purtatorul de cuvant de la Vatican, Matteo Bruni, citat de agentia DPA.Benedict a calatorit la Regensburg, oras situat in landul sau natal, Bavaria,…

- Primul mare campionat al Europei care revine dupa pauza luata forțat, din cauza pandemiei de coronavirus, este Bundesliga. Fotbalul nu a lipsit complet in aceasta perioada, insa nivelul nu a fost nici macar apropiat de cel din Germania. Bundesliga este singurul campionat din Top 5 cu o medie de peste…

- Spectacolul ''In trafic'' de Alina Nelega, care a primit premiul UNITER pentru ''Cea mai buna piesa romaneasca a anului 2013'', va putea fi urmarit online pe canalul YouTube al Companiei "Liviu Rebreanu" a Teatrului National Targu Mures. "Compania 'Liviu…

- Logiscool Romania , parte a Școlii Internaționale de Programare pentru Copii și Adolescenți, cu 35 de centre educative la nivel național, iși extinde portofoliul de servicii in mediul virtual și lanseaza cursuri online de programare predate live de catre instructori, in sistem de videoconferința. Astfel,…