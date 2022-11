Pantera canta la festivalul Metalhead Meeting 2023 In 2023 Metalhead Meeting sarbatoreste 10 ani de la prima editie si revine la formatul de 3 zile si va avea loc intre 26 si 28 mai la Romexpo, in aer liber. Headlinerul festivalului este trupa americana PANTERA, trupa considerata ca fiind una dintre cele mai mari trupe de metal din toate timpurile. Trupa va urca pe scena sambata, pe 27 mai. Fanii care au cumparat bilete in trecut la Metalhead Meeting vor primi un cod unic cu care au acces la bilete pe 23 noiembrie de la ora 10:00. Acest cod poate fi folosit o singura data. Biletele se pun in vanzare pentru publicul larg, vineri, 25 noiembrie de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

