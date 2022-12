Stiri pe aceeasi tema

- NEPI Rockcastle, principalul investitor și dezvoltator de proprietați comerciale din Europa Centrala și de Est, anunța demararea procedurii de „Achiziție și instalare sistem fotovoltaic de acoperiș cu putere instalata de 1,150 kWp pentru Aurora Mall Buzau”. Obiectul procedurii il reprezinta achiziția,…

- Pe acoperișul Centrului de Cultura și Arta „Ginta Latina” au fost instalate 220 de panouri fotovoltaice, capabile sa genereze 120 MWh de energie electrica ecologica pe an. Anunțul a fost facut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, pe contul sau de Telegram, transmite tv8.md.…

- Teatrul de Revista Ginta Latina va avea propria sursa de energie electrica. Pe acoperisul institutiei au fost instalate 220 de panouri fotovoltaice, capabile sa genereze 120 MWh de energie electrica ecologica pe an.

- UN NOU PROIECT EUROPEAN LA SEBEȘ PENTRU REDUCEREA COSTURILOR CU ENERGIA ELECTRICA: INFIINȚAREA DE CENTRALE FOTOVOLTAICE PENTRU CONSUMUL ILUMINATULUI PUBLIC ȘI CLADIRILOR PUBLICE Primaria Municipiului Sebeș a depus un proiect prin care se solicita finanțare nerambursabila din Programul Operațional Infrastructura…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca a fost finalizat montajul celor patru parcometre de ultima generație, monitorizate video, cu sistem propriu anti-vandalizare, care fac parte din prima etapa a unui amplu proiect de fluidizare și decongestionare a traficului auto, care incepe…

- CNSC a decis sa admita in tot contestatia depusa de Team Force Security SRL si, in parte, contestatia depusa Transguard Security SRL in contradictoriu cu Universitatea Ovidius din Constanta Astfel, au fost anulate actele autoritatii contractante privind stabilirea castigatoare a ofertei SC Alfaro Security…

- Uniunea Europeana ar trebui sa introduca o plafonare temporara a pretului la gaze naturale, pana cand va putea fi adoptat un nou index al preturilor, precum și un un sistem comun de achizitie a energiei, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Panourile fotovoltaice au devenit o alternativa aleasa de foarte mulți oameni. Datorita scopului pentru care au fost create, panourile solare vor reduce semnificativ facturile la energia electrica. Avand in vedere situația actuala in care ne aflam, panourile fotovoltaice sunt chiar o necesitate. Prețurile…