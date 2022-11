Panică printre ruși! Retragerea din Herson, relatată cu multă îngrijorare pe canalele de Telegram Informații care au inceput sa circule pe canalele de Telegram rusești sugereaza ca trupele lui Vladimir Putin au intrat in panica in timpul retragerii de pe malul vestic al raului Nipru in regiunea Herson, existand pericolul ca situația sa degenereze in haos. Despre aceasta situație au relatat mai mulți observatori ai razboiului din Ucraina care monitorizeaza discuțiile de pe canalele de Telegram care au sute de mii de urmaritori in Rusia, acesta fiind canalul preferat de comunicare atat al oficialilor ruși, cat și al marilor agenții de presa și bloggerilor militari. Dmitri, fondatorul site-ului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

