Nicuşor Dan: CSM Bucureşti are asigurată stabilitatea financiară în 2021

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că echipa de hanbal feminin CSM Bucureşti are nevoie de mai mulţi bani privaţi, însă anul acesta are asigurată stabilitatea financiară. „Cu acordul majorității din Consiliul General, am asigurat… [citeste mai departe]