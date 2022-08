Stiri pe aceeasi tema

- Doi piloți ai companiei aeriene Air France au fost suspendați de catre angajator dupa ce s-au luat la bataie in cabina de control in timpul unui zbor, scrie Business Insider. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Doi piloți Air France au fost suspendați dupa ce s-au luat la bataie in cabina de pilotaj, in timpul unui zbor de la Geneva la Paris. Incidentul a avut loc in iunie, iar avionul a ajuns in siguranța la destinație, potrivit companiei aeriene, citate de The Guardian.

- Un eveniment nefericit a avut loc in aceasta dimineața pe Aeroportul Otopeni, dupa ce un avion ce aparținea companiei aeriene Tarom a fost intors pe pista la scurt timp dupa decolare. Potrivit primelor informații, motivul revenirii pe pista a fost cauzat de o problema tehnica, pilotul luand decizia…

- Este o ancheta in desfașurare a Poliției Ialomița, dupa ce doua directoare din Direcția de Sanatate Publica s-ar fi luat la bataie in sediul instituției. Poliția a descins la sediul DSP dupa ce o angajata, care a auzit scandalul din spatele ușilor inchise, a sunat la 112. Polițiștii au descins miercuri…

- Pilotul era mai putin preocupat de decolare si mai ingrijorat de meciul virtual, deoarece facea modificari in echipa de fotbal in timp ce pasagerii se imbarcau in zbor, informeaza Daily Star. Barbatul a fost fotografiat, in timp ce modifica echipa pentru Fantasy Football de un pasager care se imbarca…

- Un avion care avea la bord 126 de pasageri a luat foc marti, 21 iunie 2022, in timp ce ateriza, informeaza ziarul britanic The Independent. Din fericire, niciunul dintre pasageri nu a decedat, dar trei persoane au fost ranite si s-a creat panica mare in timpul evacuarii aeronavei. Din primele informatii…

- Un barbat aflat in stare de ebrietate a provocat scandal intr-un avion care a aterizat pe aeroportul Henri Coanda venind din Lyon. El a refuzat sa se legitimeze și s-a luat la bataie cu polițiștii. Pana la urma, barbatul a fost incatușat și sancționat, anunța cei de la sindicatul Europol. Fii…

- O mama a trecut prin momente grele. Aceasta și-a pierdut copilul. Cei doi se aflau langa ștrandul termal din Timișoara, iar, intr-un moment de neatenție cel mic a disparut. Femeia a cerut imediat ajutorul unor jandarmi care patrulau prin zona. Cei doi au primit o fotografie și au trimis-o și colegilor,…