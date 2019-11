Stiri pe aceeasi tema

- Incep sa fie externați pacienții care au fost internați in spital, in urma tragediei din blocul de pe strada Mioriței nr. 8. Unii au fost externați zilele trecute, iar in aceste zile vor pleca din spital și restul. La Spitalul Louis Țurcanu din Timișoara mai sunt internați 25 de copii, iar doctorii…

- Va reamintim ca un pensionar care locuiește in blocul de pe strada Vaida Voievod, unde a facut deratizare aceeași firma care a cauzat tragedia de pe Miorița 8, a declarat presei ca el nu a plecat niciunde. Blocul a fost evacuat de doua ori, odata luni seara, iar apoi marți seara, dupa plecarea…

- Locatarii din blocul de pe strada Mioriței 8, in care au murit o femeie și doi copii, nu știu cand se vor putea intoarce in locuințele lor. In ședința Comitetului pentru Situații de Urgența de astazi s-a decis ca oamenii sa intre in case dupa ce proprietarul imobilului va face igienizarea. ”Am decis…

- Cel de-al doilea bloc din Timisoara unde s-a facut dezinsectie si deratizare a fost evacuat din nou. Seara trecuta, locatarii imobilului aflat pe strada Vaida Voievod au fost scosi iar din case si li s-a cerut sa nu ramana peste noapte in apartamente. Dupa ce marti dupa-amiaza ISU Timis a decis ca locatarii…

- Pompierii timișoreni acționeaza pentru inlaturarea efectelor otravii pusa in mai multe locații de firma care a facut dezinsecția in blocul de pe Miorița 8 din Timișoara. Salvatorii au terminat neutralizarea in blocul de pe strada Vaida Voievod numarul 1 și se vor muta pe strada Miorița la numarul patru.…

- Patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri de locuințe din Timișoara a fost retinut in aceasta diminerata de procurori. Intr-unul dintre imobile, situat pe strada Mioriței, in decurs de cateva zile, au murit un copil de 3 ani, un bebeluș și mama acestuia. Ministerul Sanatații a anunțat,…

- Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a anuntat, luni seara, ca la ora 18.00 erau internati opt adulti precum si noua copii, la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, dupa ce au fost evaluati medical, dar si ca masura preventiva. Acestia locuiesc in blocul de pe…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis au anuntat, luni, ca "exista suspiciunea unei cauze toxice" in imobilul de pe strada Mioritei nr. 10 din Timisoara, aflat in Complexul Studentesc, de unde doi copii, unul de 9 zile si altul de trei ani, precum si mama celui de-al…