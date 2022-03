Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește sambata, 19 martie, de la ora 14.00 (in direct pe TVR1), pe terenul din National Rugby Center din Amsterdam, in ultimul meci al acestei ediții din Rugby Europe Championship, reprezentativa Țarilor de Jos. Partida conteaza și pentru calificarea la Cupa Mondiala…

- Una dintre primele dileme ale selecționerului Edi Iordanescu: il convoaca sau nu pe Octavian Popescu la urmatoarea acțiune a naționalei? Puștiul de 19 de la FCSB domina concurența la mai toate capitolele in 2022! Pe 25 martie, pe stadionul „Steaua” din București, „tricolorii” vor intalni intr-un amical…

- Romania va juca miercuri, la Mioveni, contra Danemarcei, in calificarile pentru turneul final al Campionatului European Pentru naționala feminina de handbal a Romaniei primavara incepe cu o veste foarte buna și cu doua meciuri „șoc”. Cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu, a revenit la prima…

- Naționala masculina de baschet a Romaniei se pregatește in vederea partidei de joi, 24 februarie, cu Albania, din prima faza de calificare pentru Campionatul European din 2025. Partida se va disputa in Sala Sporturilor "Olimpia" din Ploiești, incepand cu ora 18.00. Ambele echipe au caștigat primele…

- Edward Iordanescu a fost numit in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei, a anuntat, marti, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Centrul de la Mogosoaia. “El are misiunea de a duce echipa nationala in elita fotbalului…

- ​Nationala de handbal masculin a Ciprului, care urma sa întâlneasca reprezentativa României, a fost nevoita sa se retraga de la turneul preliminar al Campionatului Mondial din 2023. Cipriotii au anuntat mai multe cazuri de Covid-19 în lot, iar EHF a validat retragerea echipei…

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca si-a dorit sa ajunga la echipa nationala, dar nu s-a putut. El a afirmat ca ar fi trebuit sa dea 100.000 de euro de la el, pentru a putea merge la nationala, dar a subliniat ca este foarte fericit la CFR Cluj. "Federatia a…

- Echipa nationala sub 20 de ani a Romaniei va disputa in luna martie primele meciuri amicale din noul an, cand selectionata condusa de Bogdan Lobont va intalni Norvegia si Elvetia, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal, conform Agerpres. Partida cu Norvegia se va disputa in Romania, pe data…