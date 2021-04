Pandemii din Ţinutul Reghinului, în trecut Actuala pandemie COVID-19 ne ghideaza privirea spre trecut si duce la recunoasterea ca si stramosii nostri au trebuit sa infrunte asemenea nenorociri. Totodata putem afla cu ce mijloace au incercat sa stavileasca raspandirea sau chiar extirparea acestora. Aflam metode folosite valabile chiar si in prezent. Profesorul, preotul, etnologul si istoricul reghinean Joseph Haltrich (1822-1886) relateaza... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Rațiu este profesor de Limba și Literatura Romana la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas" din Targu-Mureș. Are 34 de ani, iar pe ultimii 13 i-a petrecut la catedra. Metodele sale de lucru ieșite din tipare și stilul empatic de predare i-au adus titulatura de profesor Merito in 2019. Nu a avut niciodata…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, afirma ca niciun angajator nu poate impune unui angajat sa se vaccineze impotriva Covid, pentru ca o astfel de condiție "nu-si gaseste sub nicio forma suport in legislatia noastra actuala". „Aceasta este o cerinta care nu-si gaseste sub nicio forma suport in legislatia…

- In cadrul unui interviu acordat in cursul zilei de sambata, Raed Arafat a declarat ca la ora actuala Romania se afla in aceeași situație in care a fost in lunile octombrie, noiembrie și decembrie, cu cate peste 5.000 de cazuri pe zi. Șeful DSU spune ca la ora actuala au fost vaccinați 1,3 milioane de…

- Fostul președinte, Ion Iliescu, care implinit astazi onorabila varsta de 91 de ani, a anunțat ca s-a vaccinat anti-COVID-19, ca se simte bine și nu a avut reacții adverse. „M-am vaccinat și m-am simțit bine. Nici nu am resimțit ceva dupa vaccinare. Pentru varsta pe care o am, ma simt bine”, declara…

- Fostul președinte, Ion Iliescu, care implinit astazi onorabila varsta de 91 de ani, a anunțat ca s-a vaccinat anti-COVID-19, ca se simte bine și nu a avut reacții adverse. „M-am vaccinat și m-am simțit bine. Nici nu am resimțit ceva dupa vaccinare. Pentru varsta pe care o am, ma simt bine”, declara…

- Aflam de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș faptul ca in Seini nu va fi prelungita carantina zonala. „Avand in vedere modul exemplar in care ați respectat normele impuse de carantina zonala, in cele 14 zile , astazi 24.02 2021, la ora 12:00, orașul Seini a ieșit din carantina!!!…

- Biblioteca Academiei Romane il comemoreaza maine, de Dragobete, pe regretatul academician Alexandru Surdu-Omul, Profesorul, Logicianul de exceptie, nascut la Brasov. Se intampla ca tot un brasovean, si tot un „sagunist"- Cristian Radu Nema – sa fi realizat si filmul documentar care urmeaza sa fie proiectat…

- Liberalul Cezar Preda are o poziție ferma fața de situația politica din Romania, criticand PNL-ul, PSD-ul, dar și coaliția care se afla la guvernare. O critica necesara, dupa cum explica el. In cadrul unei emisiuni televizate, Cezar Preda, PNL, a afirmat urmatoarele: „Lucrurile sunt atat de clare și…