Pandemie de coronavirus. Casele de modă Saint Laurent și Balenciaga vor produce măști sanitare Reducerea ingrijoratoare a stocurilor cu aceste produse de protecție pe teritoriul Franței i-a nemulțumit profund pe medici și a determinat sindicatele polițiștilor sa amenințe ca reprezentanții lor iși vor parasi locurile de munca. Plangeri similare au fost inregistrate și in Spania și Italia, scrie Agerpres. Grupul de lux Kering, cu sediul la Paris, care deține totodata brandul italian Gucci, a anunțat ca Saint Laurent și Balenciaga vor incepe sa produca manual acest echipament medical in atelierele lor imediat dupa ce procesul de fabricație și materialele utilizate vor fi aprobate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de lux Kering, cu sediul la Paris, care detine totodata brandul italian Gucci, a anuntat ca Saint Laurent si Balenciaga vor incepe sa produca manual acest echipament medical in atelierele lor imediat dupa ce procesul de fabricatie si materialele utilizate vor fi aprobate de Guvernul francez,…

- Casele de moda Yves Saint Laurent si Balenciaga vor incepe sa produca masti sanitare. Masura a fost luata pentru a combate penuria acestor produse medicale pe durata pandemiei de coronavirus. Reprezentantii grupului Kering, care detine cele doua companii, a facut duminica anutul, potrivit digi24.ro.…

- ”Prestația echipei guvernamentale este emoționala, pe alocuri neserioasa din cate am reușit eu sa observ. Am facut drumul catre sediul Realitatea, intr-un București deloc aglomerat, trecand pe langa celebrul mall din Baneasa, unde parcarea era goala. Am confruntat aceste imagini cu ce am vazut pe TV…

- Ce anunța Gabriela Firea in legatura cu locația secreta, unde sunt ținute persoanele suspecte de coronavirus? Cate cazuri de infecție se afla la momentul de fața in Romania? Locație secreta in București pentru suspecții de coronavirus Cei doi romanii suspectați de coronavirus au ajuns aseara din China,…

- In doar 24 de ore s-au inregistrat 65 de noi decese din cauza coronavirusului, majoritatea fiind in provincia Hubei, epicentrul virusului ucigas. De asemenea, si numarul persoanelor infectate a crescut cu 4.000 de persoane intr-o singura zi. Ina celasi timp, au fost salvate vietile a 910 persoane.…

- Wizz Air: Israelul refuza intrarea in țara a pasagerilor care au vizitat recent China, din cauza epidemiei cu noul coronavirus Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu mai pot intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Măsura…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, precizeaza ca amenintarile cu plangeri penale venite din partea Gabrielei Firea il „lasa rece", iar aceste demersuri mascheaza ineficienta Primariei in implementarea masurilor pentru a imbunatati calitatea aerului in Bucuresti. „Ma lasa reci amenintarile cu plangeri…