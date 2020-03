Pandemia umple buzunarele fetelor și patronilor de la videochat-uri Proprietarii studiourilor de videochat din Iasi spun ca au remarcat o crestere semnificativa a solicitarilor venite din partea clientilor straini, fapt ce se transpune proportional si in profiturile obtinute. Reprezentantii studiourilor Heylux, Lucky Studio si Preziosa din Iasi ne-au precizat ca, in unele cazuri, profiturile obtinute de modele a crescut si cu 50- in ultimele saptamani, fiind fete care, spun ei, au incasat si 12.000 de dolari in ultimele doua s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

