Pandemia eclipsează comemorarea unui sfert de secol de la genocidul de la Srebrenica Comemorarea a 25 de ani de la genocidul de la Srebrenica este marcata sambata sub umbra pandemiei de COVID-19, care nu numai ca a fortat modificari ale ceremoniei, dar de asemenea a amanat din nou audierile in procesul principalului vinovat, relateaza dpa. Evenimentul marcheaza 11 iulie 1995, ziua in care fortele sarbe bosniace au marsaluit in Srebrenica, o enclava musulmana de pe teritoriul sarb din Bosnia care se afla sub protectia ONU. Bosnia a fost implicata intr-un razboi etnic, cu sarbii impotriva bosniacilor musulmani si croatilor intre 1992 si 1995. Sub comanda lui Ratko Mladic, care asteapta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

