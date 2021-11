Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia cu noul coronavirus a schimbat semnificativ stilul de viața cu care eram obișnuiți, provocand un numar important de imbolnaviri atat in Romania, cat și la nivel mondial. Formele clinice de COVID-19 pot varia mult, de la absența cvasitotala a simptomelor, pana la forme grave, amenințatoare de…

- „Se sufoca, ne implora, regreta” - acesta este mesajul care troneaza pe pe fațada blocului Scala de pe bulevardul Magheru in centrul Bucureștiului. Intr-un interviu acordat pentru Pagina de Media, Șerban Alexandrescu, publicitarul care sta in spatele campaniei, precizeaza ca mesajul nu trebuie privit…

- Pandemia de COVID-19 a generat o creștere majora și fara precedent in ultimii cel puțin 30 de ani a numarului de decese inregistrat in Municipiul Iași. In cursul lunii octombrie a acestui an – cand Romania s-a confruntat cu varful valului al patrulea al pandemiei – Serviciul de Stare Civila din cadrul…

- Institutul Național de Sanatate Publica din Romania a publicat pe 13 octombrie raportul saptamanal de supraveghere, din datele raportate pana pe 10 octombrie. O sinteza a raportului arata ca, in ultima saptamana: 39 % din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Ilfov, Timiș, Iași și Cluj 27,3…

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania a decis anularea protestului programat pentru joi, 30 septembrie, in fata Ministerului Transporturilor, in urma cresterii ratei de incidenta Covid in Bucuresti, precizeaza organizatia printr-un comunicat transmis miercuri. Rata de incidenta…

- Klaus Iohannis a vorbit despre campania de vaccinare anti-Covid din Romania, facand referire și la numarul mic de romani vaccinați. Președintele a dat exemplul Danemarcei, in care restricțiile au fost ridicate complet dupa o campanie de vaccinare de foarte mare succes. „Avem arma cu care sa terminam…

- Fostul ministru al sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni seara, la Digi24, ca romanii inca „joaca” dupa regulile de anul trecut, uitand ca au la dispoziție vaccinul. Potrivit lui Tataru, restricțiile pentru Romania nu vor intarzia sa apara, asta pentru ca statele UE cu rate de imunizare care depașesc…