Covid-19 a avut un impact devastator asupra luptei impotriva SIDA, TBC și malariei – un declin fara precedent, a avertizat Fondul Global responsabil pentru combaterea acestor maladii. Pentru prima data dupa inființarea sa in 2002, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria – GFATM, a raportat acest regres alarmant. Reduceri drastice ale serviciilor […]