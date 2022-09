Stiri pe aceeasi tema

- In discursul susținut in fața plenului Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a cerut retragerea trupelor ruse staționate ilegal in Transnistria. In același timp, a amintit ca Ucraina are nevoie de sprijinul tuturor in razboiul…

- Liderul populist i-a indemnat pe membrii Partidului sau Fidesz, la o reuniune a formatiunii, ”sa faca tot posibilul pentru a se asigura ca Europa ridica sanctiunile cel mai tarziu inainte de sfarsitul anului”. Viktor Orban, care vrea sa-si pastreze legaturile stranse cu Kremlinul, denunta cu regularitate…

- Presedintele cipriot, Nicos Anastasiades, a anulat o intalnire programata cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la New York, dupa ce ministrii de externe din EU au cazut de acord sa pregateasca noi sanctiuni impotriva Rusiei, a declarat marti un oficial guvernamental. Cei doi urmau sa se intalneasca…

- Klaus Iohannis a avut o intrevedere bilaterala cu presedintele Grupului Bancii Mondiale, David R. Malpass, context in care a indicat ca efectuarea unor studii realizate de catre Banca Mondiala cu privire la decuplarea preturilor de electricitate de cele de gaz ar fi utile in luarea unor decizii in acest…

- Producția de petrol a Rusiei a scazut cu mai puțin de 3% de la inceputul invadarii Ucrainei, in timp ce numeroasele sancțiuni occidentale impotriva sectorului rusesc al energiei au avut un efect „limitat”, potrivit unei analize realizate de Agenția Internaționala a Energiei (AIE), informeaza The Guardian.

- Autoritațile de la Berlin nu doresc ca tancurile și echipamentele militare rusești distruse de armata ucraineana sa fie expuse in fața ambasadei Rusiei. Evenimente similare au avut deja loc in mai multe capitale europene. Atitudinea autoritaților din Berlin a fost criticata de ambasadorul ucrainean…

- Orice intruziune in peninsula Crimeea din partea unui stat membru NATO ar putea echivala cu o declaratie de razboi la adresa Rusiei, care ar putea conduce la al treilea razboi mondial, a declarat luni, 27 iunie, fostul presedinte rus Dmitri Medvedev. „Pentru noi, Crimeea este o parte a Rusiei. Si asta…

- "Cel putin 3.000 de delfini au murit in Marea Neagra din cauza razboiului" Delfin mort scos de apa la țarmul Marii Negre. Foto: Sergiu Șteț. Cel putin trei mii de delfini au murit în Marea Neagra din cauza razboiului din Ucraina, a declarat un biolog ucrainean citat de…