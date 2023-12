Stiri pe aceeasi tema

- Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, crede ca echipa sa este mai valoroasa decat FCSB. CFR Cluj - FCSB se infrunta duminica, 10 decembrie, de la 20:00, in runda #19 din SuperLiga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. CFR Cluj are șansa de…

- Patronul gruparii din Gruia, Neluțu Varga, cere patru victorii la rand din partea gruparii pe care o finanțeaza. ”Le transmit lui Andrea Mandorlini și baieților ca vreau 4 victorii in urmatoarele 4 meciuri. Le-am fixat și un bonus consistent, de 250.000 de euro, pe care ii vor imparți cu toții, jucatori…

- Fostul internațional Adrian Mutu (44 de ani), in prezent antrenor in Azerbaidjan, la Neftchi Baku, a comentat decizia luata de patronii elvețieni de la Ringier de a opri apariția ediției tiparite a Gazetei Sporturilor. Gazeta ar fi implinit in 2024 un secol de existența neintrerupta. In anunțul oficial…

- Aflat pe locul 5 in prima liga din Azerbaidjan, Adrian Mutu (44 de ani), nu se afla in cel mai bun moment la Neftchi Baku. „Briliantul” a adunat 15 puncte in 11 meciuri și are mai mulți contestatari. Pentru a le raspunde, antrenorul a postat pe Instagram un citat din legendarul Johan Cruyff. ...

- Antrenorul Rapidului, Cristiano Bergodi (59 de ani), spune ca nu a fost deranjat de faptul ca fanii alb-vișiniilor au cerut ca Marius Șumudica (52 de ani) sa devina noul tehnician al echipei, dupa plecarea lui Adrian Mutu (44). Cu puțin timp inainte ca noul sezon de Superliga sa inceapa, Adrian Mutu…

- Adrian Mutu a susținut o conferința de peste 20 de minute dupa eșecul suferit de Neftchi Baku in derby-ul cu Qarabag, scor 0-2, in runda cu numarul din prima liga a Azerbaidjanului. Neftchi Baku a pierdut al treilea meci din primele 9 etape, dar Mutu indeamna la calm. Argumentul „Briliantului” a fost…

- Neftchi Baku, echipa antrenata de Adrian Mutu, a caștigat cu Turan, scor 1-0, in etapa #8 a campionatului din Azerbaidjan. Cu toate acestea, tehicianul roman este criticat dur in presa locala. Azerii sunt nemulțumiți de jocul prestat de echipa lui Mutu. Il acuza pe roman ca este interesat doar de rezultat…

- Neftchi Baku, echipa antrenata de Adrian Mutu, a remizat cu Zira, scor 1-1, in etapa #7 a campionatului din Azerbaidjan. Sub presiune la Baku dupa startul oscilant de sezon, Mutu a tras o gura de aer in aceasta etapa. Echipa lui a luat un punct in deplasare, cu liderul campionatului. Yuri a marcat golul…